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    В Тернополе в квартире нашли мертвых мужа и жену

    (обновлено: )5101
    Сообщается, что муж и жена проживали вдвоем. Супруг ухаживал за женой-инвалидом, он умер около 10 дней назад, она на несколько дней позже.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В Тернополе в собственной квартире обнаружили мертвыми супружескую пару.

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    Страна.ua / YouTube
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    Первыми тревогу забили соседи, не видевшие пару около 10 дней. Соседи почувствовали неприятный запах и вызвали полицию. 

    "На место вызова выехали патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники службы чрезвычайных ситуаций. Открыв дверь, правоохранители увидели тела мужчины и женщины, 1942 года рождения. Он лежал на кровати, а она — в соседней комнате на полу. Оба были мертвы, а внешний вид тел свидетельствовал, что смерть наступила давно", — сообщает подробности 0352.ua.

    По словам Богдана Гульмана, заместителя начальника городского отдела полиции, женщина почти не ходила, передвигалась с помощью ходунков, за ней ухаживал муж. Соседи утверждают, что дети погибших находятся за границей, но часто наведываются к родителям.

    При предварительном осмотре тела следов насильственной смерти оперативники не обнаружили. Это же подтвердила и судмедэкспертиза. Медики говорят, что муж, судя по состоянию тела, умер десять дней назад. Его жена через несколько дней. Что стало причиной смерти пенсионеров — покажет вскрытие.

    Накануне сообщалось, что в Харькове совершил самоубийство студент из Луганска.

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