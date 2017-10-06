В Тернополе в квартире нашли мертвых мужа и жену

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В Тернополе в собственной квартире обнаружили мертвыми супружескую пару.

Первыми тревогу забили соседи, не видевшие пару около 10 дней. Соседи почувствовали неприятный запах и вызвали полицию.

"На место вызова выехали патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники службы чрезвычайных ситуаций. Открыв дверь, правоохранители увидели тела мужчины и женщины, 1942 года рождения. Он лежал на кровати, а она — в соседней комнате на полу. Оба были мертвы, а внешний вид тел свидетельствовал, что смерть наступила давно", — сообщает подробности 0352.ua.

По словам Богдана Гульмана, заместителя начальника городского отдела полиции, женщина почти не ходила, передвигалась с помощью ходунков, за ней ухаживал муж. Соседи утверждают, что дети погибших находятся за границей, но часто наведываются к родителям.

При предварительном осмотре тела следов насильственной смерти оперативники не обнаружили. Это же подтвердила и судмедэкспертиза. Медики говорят, что муж, судя по состоянию тела, умер десять дней назад. Его жена через несколько дней. Что стало причиной смерти пенсионеров — покажет вскрытие.

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