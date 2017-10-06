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    Под Харьковом в рабочем кабинете покончил с собой адвокат

    (обновлено: )6
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В городе Мерефе Харьковской области был найден совершивший суицид в собственном кабинете 38-летний адвокат.

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    Об этом порталу NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.

    Тело мужчины в офисе на улице Днепровской обнаружил его отец, он же и обратился в полицию. Прибывшие сотрудники полиции не выявили у погибшего следов насильственной смерти и констатировали факт самоубийства. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и возможные мотивы поступка юриста, решается вопрос о дальнейшей квалификации.

    Как удалось узнать NewsRoom, погибший занимался адвокатской деятельностью с 2009 года. По предварительной информации, защитник не участвовал в каких-либо громких процессах.

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