Под Харьковом в рабочем кабинете покончил с собой адвокат

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В городе Мерефе Харьковской области был найден совершивший суицид в собственном кабинете 38-летний адвокат.

Об этом порталу NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.

Тело мужчины в офисе на улице Днепровской обнаружил его отец, он же и обратился в полицию. Прибывшие сотрудники полиции не выявили у погибшего следов насильственной смерти и констатировали факт самоубийства. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и возможные мотивы поступка юриста, решается вопрос о дальнейшей квалификации.

Как удалось узнать NewsRoom, погибший занимался адвокатской деятельностью с 2009 года. По предварительной информации, защитник не участвовал в каких-либо громких процессах.