Один против всех. В Раде подрались депутаты

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В Верховной Раде в пятницу возле трибуны подрались народные депутаты, сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера ВР Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законопроектов по Донбассу.

Когда Парубий начал объявлять, что ставит на голосование законопроект, Левченко подбежал к трибуне и начал пытаться прорываться в президиум.

Поскольку депутаты БПП и "Народного фронта" не дали ему пройти, он начал бросать подручные вещи в Парубия.