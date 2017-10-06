В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 6 октября, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение по всей территории страны. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В течение 6 октября в северных и центральных областях (ожидается) усиление скорости ветра (до) 19-24 м/с, в южных и восточных областях — (до) 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным ГСЧС, в ночь на пятницу из-за непогоды около 200 населенных пунктов остались без электроэнергии в Украине.

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