наверх
06.10.201710:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Украине объявлено штормовое предупреждение

    Тема:

    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (211)

    (обновлено: )1210
    В течение 6 октября в северных и центральных областях ожидается усиление скорости ветра до 19-24 м/с, в южных и восточных областях - до 15-20 м/с.
    Последствия непогоды в Украины, 6 октября 2017
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 6 октября, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение по всей территории страны. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

    "В течение 6 октября в северных и центральных областях (ожидается) усиление скорости ветра (до) 19-24 м/с, в южных и восточных областях — (до) 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

    Напомним, по данным ГСЧС, в ночь на пятницу из-за непогоды около 200 населенных пунктов остались без электроэнергии в Украине.

    Смотрите также: Львовскую область накрыла буря: оборваны провода, повалены деревья

    Ранее депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич выложил на своей странице в Facebook фото последствия ночной бури, которая пронеслась по Львовской области.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Верховная рада
      Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
      Пожилая женщина на рынке
      Пенсионная реформа: суть и скрытое
      Протесты против запрета референдума в Каталонии
      Европейский сепаратизм: век живи, век учись
      Петр Порошенко и Арсен Аваков
      Политикум: ты мне кум или не кум?