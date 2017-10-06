Разгул непогоды. Без света остались населенные пункты в семи областях

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Около 200 населенных пунктов остались без электроэнергии в Украине в ночь на пятницу из-за непогоды, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 5 на 6 октября в результате ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 195 населенных пунктов в семи областях", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В частности, в Ивано-Франковской области обесточены 48 населенных пунктов, во Львовской — 44, в Волынской — 42, Ровенской — 23, Закарпатской – 18, Тернопольской – 17, Черновицкой — три населенных пункта.
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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергокомпаний.
Ранее депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич выложил на своей странице в Facebook фото последствия ночной бури, которая пронеслась по Львовской области.