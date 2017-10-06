наверх
06.10.201709:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Разгул непогоды. Без света остались населенные пункты в семи областях

    (обновлено: )7410
    По данным ГСЧС, в Ивано-Франковской области обесточены 48 населенных пунктов, во Львовской - 44, в Волынской - 42, Ровенской - 23, Закарпатской – 18, Тернопольской – 17, Черновицкой - три населенных пункта.
    Последствия непогоды в Украины, 6 октября 2017
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Около 200 населенных пунктов остались без электроэнергии в Украине в ночь на пятницу из-за непогоды, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    "В ночь с 5 на 6 октября в результате ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 195 населенных пунктов в семи областях", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия непогоды в Украины, 6 октября 2017

    В частности, в Ивано-Франковской области обесточены 48 населенных пунктов, во Львовской — 44, в Волынской — 42, Ровенской — 23, Закарпатской – 18, Тернопольской – 17, Черновицкой — три населенных пункта.

    Смотрите также: Львовскую область накрыла буря: оборваны провода, повалены деревья

    К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергокомпаний.

    facebook.com/igor.zinkevych
    Последствия непогоды в Украины, 6 октября 2017

    Ранее депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич выложил на своей странице в Facebook фото последствия ночной бури, которая пронеслась по Львовской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?