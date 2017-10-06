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    Муженко назвал возможные потери ВСУ при силовом сценарии в Донбассе

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    По данным руководителя Генштаба ВСУ, за десятидневную операцию с применением авиации можно понести потери 10-12 тысяч военных, три тысячи из которых погибшим.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Украинское общество не готово к силовому решению конфликта в Донбассе, убежден начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает телеканал "112 Украина". 

    По словам начальника Генштаба, ВСУ готовы к силовому решению в Донбассе, "если рассматривать это в контексте наличия вооружения, системы управления".

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    В то же время Муженко отметил, что во время учений с применением специальных методик проводятся оценки потерь. По словам руководителя Генштаба, за десятидневную операцию с применением авиации можно понести потери 10-12 тысяч военных, 3 тысячи из которых погибшим.

    На вопрос об оценке потерь мирного населения, он отметил, что на 2 300 погибших военных приходится 10 000 местного населения.

    Также Муженко рассказал, что по подсчетам на таких же учениях с учетом возможных сил сторон, в условиях реализации силового сценария у украинской армии достаточно сил, чтобы адекватно реагировать не только на востоке, но и по всей границе с РФ.

    Говоря о возможности введения в Украину миротворческой миссии, он напомнил, что это практически невозможно сделать через Совбез ООН, "потому что Россия как постоянный член может наложить вето".

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    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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