Убийство гражданского в Донбассе. В прокуратуре сообщили детали

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Луганского гарнизона открыла уголовное производство по факту убийства гражданского в сентябре военнослужащим ВСУ на блокпосту в г. Счастье Луганской области. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военного прокурора сил АТО Олега Цицака.

Ранее в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что офицер Вооруженных сил Украины застрелил мужчину, пытавшегося пересечь линию соприкосновения по мосту в районе населенного пункта Счастье Луганской области, где нет официального пункта пропуска.

По словам Цицака, неизвестный мужчина, на вид 55-60 лет, 6 сентября пересекал блокпост на линии разграничения в городе Счастье. На неоднократные команды военнослужащих остановиться не реагировал.

"Как нам известно, человек шел в сторону блокпоста с канистрой. Было несколько требований остановиться, однако человек не среагировал. Сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем по ногам", — сказал Цицак.

По словам прокурора, позже выяснилось, что канистра была пустой. Военнослужащие сразу отвезли мужчину в городскую больницу Счастья.

"По дороге в больницу раненый рассказал военнослужащим, что он родом из Челябинска, а его сын проходит службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР". Но так ли это — неизвестно. Никаких документов при себе не имел. К этому времени никто из родных или знакомых не заявлял о его исчезновении, по нашей базе он тоже не проходил", — рассказал военный прокурор.

В больнице медики констатировали смерть мужчины.

Цицак отметил, что до сих пор информация об инциденте не распространялось, потому что это касалось также и безопасности самих служащих, которые были на блокпосту.

"В тот же день, под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона Навоайдаровским ОП было начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины. Сейчас военные дают показания", — добавил прокурор.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.