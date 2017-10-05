Под Киевом 6-летняя девочка выпала из окна 18-го этажа с собакой

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Вышгороде Киевской области шестилетняя девочка вместе со своей собакой выпала из окна 18 этажа.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

"О несчастном случае полиции сообщил дежурный врач бригады скорой помощи, который констатировал смерть ребенка. Предварительно установлено, что девочка самостоятельно открыла окно и выглядывала маму с работы. Выпала из окна вместе со своей собакой. Дошкольные учебные заведения малолетний ребенок не посещал. Утром 39-летняя женщина поехала на работу, оставив дочь дома одну. Каждый час ей звонила", — сообщает полиция.

Ранее сообщалось, что полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку табуретом.