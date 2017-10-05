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    Под Киевом 6-летняя девочка выпала из окна 18-го этажа с собакой

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    В полиции сообщили, что 39-летняя мама оставила дочку саму дома и ушла на работу. Ребенок, "выглядывая маму из окна", выпал вместе с собакой.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Вышгороде Киевской области шестилетняя девочка вместе со своей собакой выпала из окна 18 этажа.

    Ребенок. Архивное фото
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк
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    Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

    "О несчастном случае полиции сообщил дежурный врач бригады скорой помощи, который констатировал смерть ребенка. Предварительно установлено, что девочка самостоятельно открыла окно и выглядывала маму с работы. Выпала из окна вместе со своей собакой. Дошкольные учебные заведения малолетний ребенок не посещал. Утром 39-летняя женщина поехала на работу, оставив дочь дома одну. Каждый час ей звонила", — сообщает полиция.

    Ранее сообщалось, что полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку табуретом. 

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