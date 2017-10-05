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    В Одесском СИЗО нашли мертвым арестанта-иностранца - СМИ

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    В прокуратуре Одесской области сообщили, что тело 33-летнего арестанта было обнаружено 4 октября в одной из камер изолятора. По данным неофициальных источников, арестант якобы иностранец, сосед по камере говорит, что спал.
    Одесское СИЗО. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Арестант с признаками самоубийства обнаружен в Одесском следственном изоляторе, проводится расследование, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

    Одесское СИЗО
    Думская.net
    Из Одессы. Добро пожаловать в кошмар, который творится в СИЗО

    "Установлено, что 4 октября в одной из камер Одесского СИЗО обнаружено тело 33-летнего арестанта с признаками самоубийства. В ЕРДР внесены сведения по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"), — говорится в сообщении

    В то же время УНИАН со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что арестант якобы иностранец, он находился в камере не один, но его сосед утверждает, что ничего не видел и не слышал, так как спал.

    Смотрите также: Кадры из СИЗО, где заключенный расчленил инспектора: камера убийцы

    Ранее прокуратура Одесской области сообщила об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы Одесского СИЗО: части тела женщины-инспектора были выявлены на хоздворе изолятора в контейнере для мусора. Во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

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