В Одесском СИЗО нашли мертвым арестанта-иностранца - СМИ

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Арестант с признаками самоубийства обнаружен в Одесском следственном изоляторе, проводится расследование, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что 4 октября в одной из камер Одесского СИЗО обнаружено тело 33-летнего арестанта с признаками самоубийства. В ЕРДР внесены сведения по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"), — говорится в сообщении

В то же время УНИАН со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что арестант якобы иностранец, он находился в камере не один, но его сосед утверждает, что ничего не видел и не слышал, так как спал.

Смотрите также: Кадры из СИЗО, где заключенный расчленил инспектора: камера убийцы

Ранее прокуратура Одесской области сообщила об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы Одесского СИЗО: части тела женщины-инспектора были выявлены на хоздворе изолятора в контейнере для мусора. Во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.