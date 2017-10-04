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    Происшествия

    Под Черкассами при загадочных обстоятельствах погиб учитель

    (обновлено: )10102
    По данным местного издания, 37-летний учитель погиб во время охоты. По словам друга, погибший пытался взять карабин с заднего сиденья автомобиля - оружие было заряжено и выстрелило.
    Охота. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Учитель физкультуры одной из школ Каменки Черкасской области погиб во время охоты, сообщает в среду местное интернет-издание Vikka.ua.

    Трагедия произошла вечером 3 октября.

    В городском управлении полиции сообщили, что два друга — мужчины 1976 и 1980 рождения — "выехали на окраину села Ребедайловка с целью браконьерства". Учитель и частный предприниматель взяли с собой нарезное зарегистрированное охотничье оружие.

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    "Прямо во время движения автомобиля с охотничьего карабина был ранен учитель. Подозреваемый привез раненого товарища в больницу, но тот уже был в состоянии клинической смерти. Спасти с помощью реанимационных мероприятий его не удалось", — сказано в сообщении. 

    Подозреваемый пояснил, что, заметив дичь, погибший пытался взять карабин с заднего сиденья автомобиля — оружие было заряжено и выстрелило, в результате чего учитель получил смертельное ранение.

    При этом согласно другой версии, в результате неосторожного обращения с карабином случайно выстрелил сам подозреваемый.

    Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство, не исключено, что действия подозреваемого переквалифицируют в убийство по неосторожности.

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    Подозреваемый задержан, он находится в СИЗО. Оружие изъято. 

    Кроме того, подозреваемый настаивает, что он с другом оказывал помощь обществу охотников и рыболовов и просто совершал объезд территории с целью выявления браконьеров.

    У погибшего остались двое детей и жена.

    Накануне на одном из полигонов в Ровенской области погиб военнослужащий-контрактник.

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