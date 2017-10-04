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04.10.201718:48
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    Происшествия

    В центре Днепра обнаружили труп мужчины (18+)

    (обновлено: )510
    По данным правоохранителей, мужчина заехал на территорию парковки, где ему стало плохо. Мужчина скончался в своем автомобиле.
    На месте ЧП в Днепре
    dnepr24.com.ua

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Днепре возле ЦУМа был обнаружен труп мужчины.

    Прибывшие на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина скончался в своем автомобиле. По версии врачей, причиной смерти стал сердечный приступ.

    dnepr24.com.ua
    На месте ЧП в Днепре
    dnepr24.com.ua
    На месте ЧП в Днепре

    По данным правоохранителей, мужчина заехал на территорию парковки, после чего оплатил и сообщил парковщику, что ему нужно немного посидеть в салоне авто. Спустя несколько минут мужчина умер в салоне транспортного средства, сообщает dnepr24.com.ua

    Напомним, полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку.

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