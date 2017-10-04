В центре Днепра обнаружили труп мужчины (18+)

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Днепре возле ЦУМа был обнаружен труп мужчины.

Прибывшие на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина скончался в своем автомобиле. По версии врачей, причиной смерти стал сердечный приступ.

dnepr24.com.ua На месте ЧП в Днепре

dnepr24.com.ua На месте ЧП в Днепре

По данным правоохранителей, мужчина заехал на территорию парковки, после чего оплатил и сообщил парковщику, что ему нужно немного посидеть в салоне авто. Спустя несколько минут мужчина умер в салоне транспортного средства, сообщает dnepr24.com.ua.

Напомним, полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку.