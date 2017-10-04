На военном полигоне под Ровно умер контрактник

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Военнослужащий военной службы по контракту скончался во время плановых занятий на одном из полигонов, сообщает в среду пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Трагедия произошла накануне около 4:00.

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

"Медицинской службой воинской части были проведены неотложные реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, положительных результатов не дали. Для выяснения подробных обстоятельств и причин на месте происшествия работает оперативная группа военной службы правопорядка и полиции. По факту смерти военнослужащего командиром воинской части назначено служебное расследование, о результатах которого будет сообщено позже", — говорится в сообщении.

24 отдельная механизированная бригада/Facebook, 4 октября 2017

В свою очередь издание Zaxid.net уточняет, что военнослужащему было 47 лет, родом из Жолквы Львовской области. Воинская часть, где произошла трагедия, находится в Ровенской области.