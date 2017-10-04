ВСУ заявили, что ополченцы 17 раз использовали "оружие на поражение"

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, в результате чего был ранен военнослужащий.

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"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время 17 обстрелов силы АТО применяли оружие на поражение. По уточненным данным, в результате боевых действий один украинский защитник получил ранения", — говорится в сообщении пресс-центра Штаба АТО в Facebook.

По данным силовиков, обстрелы были сконцентрированы на приморском направлении. Так, отмечается, что позиции ВСУ вблизи Широкино были обстреляны из переносной пусковой установки "Град-П", гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Как сообщают военные, также были обстреляны Водяное, Авдеевка и Невельское, позиции силовиков у шахты Бутовка Зайцев и Майорская.

На луганском направлении огонь велся в окрестностях Трехизбенки, добавили силовики.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.