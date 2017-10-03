Во Львовской области погиб 19-летний грибник

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. 19-летний житель Жовкивского района Львовской области умер от переохлаждение, потерявшись в лесу при сборе грибов, сообщает полиция Львовской области.

"В Сокальское отделения полиции 2 октября обратился 45-летний житель одного из сел Жовковского района. Мужчина сообщил, что в селе Диброва Сокальского района было обнаружено тело его 19-летнего сына, без признаков жизни. По словам отца, 1 октября парень пошел в лес за грибами и не вернулся домой. Тогда отец родственниками отправились на его поиски", — сообщает полиция

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Видимых телесных повреждений на теле умершего не обнаружено, предварительно установлено, что причиной смерти парня может быть переохлаждение.

Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, во время которой будет установлена ​​причина смерти, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в результате отравления грибами госпитализированы 9 человек.