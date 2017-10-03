Полицейский в зоне АТО пытался продать 7 кг ртути

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Донецкой области задержан начальник конвоя изолятора временного содержания Бахмутского отдела полиции за продажу ртути, сообщает областное отделение прокуратуры.

don.gp.gov.ua На месте спецоперации в Донецкой области

"В ходе проведения спецоперации следователями прокуратуры Донецкой области совместно с сотрудниками объединенного штаба Центрального управления СБУ "на горячем" задержан начальник конвоя изолятора временного содержания Бахмутского отдела полиции, сразу после покупки у него особо опасного вещества — ртути, весом почти 7 кг. При задержании у полицейского изъяты заранее идентифицированы денежные средства в сумме 10 000 гривен, которые он получил от продажи ртути", — сообщает прокуратура.

Третьим следственным отделом следственного управления прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК Украины (незаконное приобретение, перевозка, пересылка, хранение или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ).

Сейчас полицейскийо задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в вымогательстве денег четырех полицейских в районе проведения антитеррористической операции.