СБУ поймала на вымогательстве четырех полицейских в зоне АТО

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в вымогательстве денег четырех полицейских в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что двое оперуполномоченных и двое работников полиции с применением физического насилия требовали от жителя Николаевки Донецкой области полторы тысячи долларов США. За эту сумму злоумышленники обещали не привлекать его к уголовной ответственности за якобы совершенное изнасилование знакомой. Оперативники спецслужбы задержали полицейских вблизи опорного пункта при передаче потерпевшему материалов сфабрикованного против него уголовного дела", — сообщает подробности СБУ.

ssu.gov.ua На месте разоблачения взяточников

Во время обысков в служебных кабинетах злоумышленников сотрудники СБ Украины изъяли часть денег, полученных ранее.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, двум полицейским уже объявлено о подозрение в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ранее сообщалось, что на взятке был задержан помощник заместителя министравнутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова".