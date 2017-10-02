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    СБУ поймала на вымогательстве четырех полицейских в зоне АТО

    (обновлено: )7410
    Как сообщили в СБУ, двое оперуполномоченных и двое работников полиции с применением физического насилия требовали от жителя Николаевки 1,5 тыс долл.
    На месте разоблачения взяточников
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в вымогательстве денег четырех полицейских в районе проведения антитеррористической операции.

    Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

    "Правоохранители установили, что двое оперуполномоченных и двое работников полиции с применением физического насилия требовали от жителя Николаевки Донецкой области полторы тысячи долларов США. За эту сумму злоумышленники обещали не привлекать его к уголовной ответственности за якобы совершенное изнасилование знакомой. Оперативники спецслужбы задержали полицейских вблизи опорного пункта при передаче потерпевшему материалов сфабрикованного против него уголовного дела", — сообщает подробности СБУ.

    ssu.gov.ua
    На месте разоблачения взяточников

    Во время обысков в служебных кабинетах злоумышленников сотрудники СБ Украины изъяли часть денег, полученных ранее.

    В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, двум полицейским уже объявлено о подозрение в совершении преступления.

    Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

    Ранее сообщалось, что на взятке был задержан помощник заместителя министравнутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова".

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