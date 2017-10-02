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    Житель Львова заразился лептоспирозом после купания в озере

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    С начала года в области зарегистрировано 10 случаев заболеваний людей лептоспирозом. Заболевания фиксировались в Львове, в Жовковском, Старосамборском, Золочевском и Дрогобычском районах.
    В больнице
    mediaport.ua/Павел Пахоменко

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Во Львове от лептоспироза скончался 30-летний мужчина. Накануне заболевания ловил рыбу и купался в водоеме Тернопольской области.

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    "Больной за медицинской помощью  не обращался, занимался самолечением. На седьмой день от начала заболевания он был госпитализирован в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы в очень тяжелом состоянии. На следующий день больной умер", – сообщает Львовский областной лабораторный центр.

    По данным медиков, с начала года в области зарегистрировано 10 случаев заболеваний людей лептоспирозом. Заболевания фиксировались в Львове, в Жовковском, Старосамборском, Золочевском и Дрогобычском районах.

    В Украине за восемь месяцев текущего годе зарегистрированы 164 случая этого заболеваний.

    Напомним, в Черновицкой области людей госпитализировали с подозрением на лептоспироз.

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