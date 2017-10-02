Житель Львова заразился лептоспирозом после купания в озере

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Во Львове от лептоспироза скончался 30-летний мужчина. Накануне заболевания ловил рыбу и купался в водоеме Тернопольской области.

"Больной за медицинской помощью не обращался, занимался самолечением. На седьмой день от начала заболевания он был госпитализирован в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы в очень тяжелом состоянии. На следующий день больной умер", – сообщает Львовский областной лабораторный центр.

По данным медиков, с начала года в области зарегистрировано 10 случаев заболеваний людей лептоспирозом. Заболевания фиксировались в Львове, в Жовковском, Старосамборском, Золочевском и Дрогобычском районах.

В Украине за восемь месяцев текущего годе зарегистрированы 164 случая этого заболеваний.

Напомним, в Черновицкой области людей госпитализировали с подозрением на лептоспироз.