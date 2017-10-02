В Днепре патрульный, надевая наручники, сломал задержанному руку

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Днепре патрульный полицейский подозревается в превышении служебных полномочий, сообщает областная прокуратура.

"Следственным управлением прокуратуры Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении заместителя командира батальона Управление патрульной полиции в Днепре за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти работником правоохранительного органа). Установлено, что указанный полицейский, при отсутствии каких-либо оснований, незаконно применил к гражданину физическое насилие и специальные средства (наручники), чем причинил потерпевшему телесные повреждения средней тяжести в виде закрытого перелома локтевой кости", — сообщает прокуратура.

Сейчас работнику патрульной полиции сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели новые экзаменационные билеты по ПДД.

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Напомним, в столице задержаны патрульные по подозрению в грабежах на вокзале.