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    В Днепре патрульный, надевая наручники, сломал задержанному руку

    (обновлено: )12311
    В областной прокуратуре сообщили, что полицейский, при отсутствии каких-либо оснований, незаконно применил к гражданину физическое насилие и специальные средства - наручники.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Днепре патрульный полицейский подозревается в превышении служебных полномочий, сообщает областная прокуратура.

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    "Следственным управлением прокуратуры Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении заместителя командира батальона Управление патрульной полиции в Днепре за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти работником правоохранительного органа). Установлено, что указанный полицейский, при отсутствии каких-либо оснований, незаконно применил к гражданину физическое насилие и специальные средства (наручники), чем причинил потерпевшему телесные повреждения средней тяжести в виде закрытого перелома локтевой кости", — сообщает прокуратура.

    Сейчас работнику патрульной полиции сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Украине ввели новые экзаменационные билеты по ПДД.

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    Напомним, в столице задержаны патрульные по подозрению в грабежах на вокзале.

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