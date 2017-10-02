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    Происшествия

    В Харькове неизвестные в балаклавах обстреляли парня

    (обновлено: )13302
    В Харьковской облгосадминистрации сообщили, что возле ж/д станции около десяти неизвестных в балаклавах напали на парня и выстрелили в ногу из пистолета. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
    Мужчина в балаклава
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные в масках избили 24-летнего парня и ранили его в ногу. Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Пострадавший госпитализирован. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, огнестрельное ранение и осколочный перелом правой голени. Мужчину прооперировали, сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное. 

    Как рассказал пострадавший, возле ж/д станции "Новожаново" около десяти неизвестных в балаклавах напали на него и выстрелили в ногу из пистолета. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. 

    В середине сентября полиция задержала в Днепре мужчину, который из травматического пистолета ранил троих людей.

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