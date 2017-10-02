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    Происшествия

    В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в кафе

    (обновлено: )6001
    В результате стрельбы двое мужчин с травматическими ранениями тела оказались в городской больнице. Стрелком оказался 30-летний неработающий житель Софиевского района.
    Стрельба в Кривом Роге
    dp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В кафе в Кривом Роге произошла стрельба, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

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    Ruptly TV в
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    "Чрезвычайное происшествие произошло на территории Терновского района города Кривой Рог в ночь с 29 на 30 сентября 2017 года. В результате стрельбы ранения получили два человека", — говорится в сообщении.

    На место происшествия направилась следственно-оперативная группа, где установила, что злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него возник конфликт с другими посетителями кафе. Как следствие, мужчина вытащил из кармана брюк охранно-стартовый пистолет "Сталкер" и совершил в сторону граждан несколько выстрелов.

    В результате стрельбы двое мужчин с травматическими ранениями тела оказались в городской больнице.

    dp.npu.gov.ua
    Стрельба в Кривом Роге

    Отмечается, что стрелком оказался 30-летний неработающий житель Софиевского района. Его вина подтверждается личным признанием, показаниями свидетелей и удаленным орудием преступления. Злоумышленник задержан.

    Напомним, ранее в столичной квартире нетрезвый мужчина устроил стрельбу из пистолета. 

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