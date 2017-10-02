В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в кафе

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В кафе в Кривом Роге произошла стрельба, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Чрезвычайное происшествие произошло на территории Терновского района города Кривой Рог в ночь с 29 на 30 сентября 2017 года. В результате стрельбы ранения получили два человека", — говорится в сообщении.

На место происшествия направилась следственно-оперативная группа, где установила, что злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него возник конфликт с другими посетителями кафе. Как следствие, мужчина вытащил из кармана брюк охранно-стартовый пистолет "Сталкер" и совершил в сторону граждан несколько выстрелов.

В результате стрельбы двое мужчин с травматическими ранениями тела оказались в городской больнице.

dp.npu.gov.ua Стрельба в Кривом Роге

Отмечается, что стрелком оказался 30-летний неработающий житель Софиевского района. Его вина подтверждается личным признанием, показаниями свидетелей и удаленным орудием преступления. Злоумышленник задержан.

Напомним, ранее в столичной квартире нетрезвый мужчина устроил стрельбу из пистолета.