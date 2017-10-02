Силовики обвинили ополченцев в обстреле КПВВ "Майорск"

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Силовики заявили о ночном обстреле подконтрольного им пропускного пункта "Майорск" в Донбассе, пострадавших нет.

Как сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook, ополченцы "обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов поселок Зайцево (Донецкая область)".

"На следующий день, перед началом работы контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Майорск", который расположен рядом с населенным пунктом Зайцево, украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 миллиметра. Пуля прошла на вылет через стену этой постройки и застряла в другой стене", — говорится в сообщении пресс-центра.

По данным силовиков, жертв и ранений удалось избежать, так как пропускной пункт "Майорск" в ночное время суток не работает.

Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, часть его контролируется силовиками, часть — ополченцами.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.