наверх
02.10.201711:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Силовики обвинили ополченцев в обстреле КПВВ "Майорск"

    (обновлено: )35
    В пресс-центре АТО сообщили, что пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 миллиметра.
    Ажиотаж на КПВВ Майорск. Архивное фото
    Фундація.101, facebook

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Силовики заявили о ночном обстреле подконтрольного им пропускного пункта "Майорск" в Донбассе, пострадавших нет.

    Военный в Донбассе
    УНИАН
    Донбасс: если политика в тупике, заговорят пушки

    Как сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook, ополченцы "обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов поселок Зайцево (Донецкая область)".

    "На следующий день, перед началом работы контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Майорск", который расположен рядом с населенным пунктом Зайцево, украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 миллиметра. Пуля прошла на вылет через стену этой постройки и застряла в другой стене", — говорится в сообщении пресс-центра.

    По данным силовиков, жертв и ранений удалось избежать, так как пропускной пункт "Майорск" в ночное время суток не работает.

    Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, часть его контролируется силовиками, часть — ополченцами.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Последствия взрывов в Калиновке Винницкой области, 29 сентября 2017
    Взрывы под Винницей: расследование
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школа
    Реформа образования: необратимые последствия