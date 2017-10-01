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    Происшествия

    По Одессой мужчина убил девочку: причина шокирует

    (обновлено: )31605
    Как сообщили правоохранители, ранее судимый мужчина лишил жизни 16-летнюю девочку из-за мобильного телефона. Тело погибшей было найдено со следами насилия.
    Задержанный в Одессе мужчина
    strana.ua

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. В Татарбунарском районе Одесской области задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в убийстве несовершеннолетней. Об этом пишет "Думская".

    Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области, в полицию обратилась жительница села Тузлы, рассказав о том, что накануне вечером ее 16-летняя дочь уехала в соседнее село на концерт и до настоящего времени домой не вернулась.

    На поиски девочки был ориентирован весь личный состав полиции. В течение нескольких часов поисков в лесополосе возле села Дивизия полицейские нашли тело пропавшей со следами насилия.

    По горячим следам установили подозреваемого — ранее судимого 37-летнего жителя села Дивизия, у которого был обнаружен мобильный телефон погибшей. Злоумышленник назвал мотивом преступления корысть и объяснил, что лишил жизни ребенка из-за мобильного телефона.

    Следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование, начатое по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), продолжается.

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