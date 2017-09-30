наверх
01.10.201700:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Среди погибших летчиков Ан-12 в Конго есть украинцы - СМИ

    (обновлено: )11901
    По информации СМИ, среди погибших 12 летчиков разбившегося военного самолета Ан-12 могли быть трое украинцев. По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
    Самолет Ан-12. Архивное фото
    Фото авиакомпании "Мотор Сич"

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. В Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12, среди погибших могут быть украинцы, передает "24 канал".

    На месте падения военного самолета в Хмельницкой области. Кадры с квадрокоптера
    112 Украина
    На месте крушения военного самолета в Хмельницкой области

    Смотрите также: Стремительное падение. Момент крушения истребителя на авиашоу в Италии

    "Министр обороны республики Конго Криспин Атама Табе заявил, что в авиакатастрофе военного самолета Ан-12 погибли 12 членов экипажа", — говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что местное издание Actualite.cd заявляет, что среди них могли быть трое украинцев.

    По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили. Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней протяженности.

    Ранее сообщалось, что в результате крушения военного самолета в субботу в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК) погибли десять человек, находившиеся на борту.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Референдум в Каталонии: обратный отсчет