Среди погибших летчиков Ан-12 в Конго есть украинцы - СМИ

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. В Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12, среди погибших могут быть украинцы, передает "24 канал".

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"Министр обороны республики Конго Криспин Атама Табе заявил, что в авиакатастрофе военного самолета Ан-12 погибли 12 членов экипажа", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что местное издание Actualite.cd заявляет, что среди них могли быть трое украинцев.

По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили. Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней протяженности.

Ранее сообщалось, что в результате крушения военного самолета в субботу в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК) погибли десять человек, находившиеся на борту.