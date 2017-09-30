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30.09.201713:27
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    Происшествия

    Под Керчью перевернулся пассажирский автобус

    (обновлено: )136
    На трассе Керчь – Феодосия, 3-й километр трассы М-17 перевернулся автобус Neoplan, предварительно установлено, в нем ехало 49 пассажиров. Пострадали 16 человек.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Число пострадавших при опрокидывании в кювет пассажирского автобуса на федеральной автодороге Р-260 "Таврида" в Крыму увеличилось до 16 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

    "В результате ДТП с участием автобуса пострадали 16 человек, девять из которых госпитализированы, еще семи медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

    Инцидент произошел в пятницу в 17.00 на трассе Керчь – Феодосия, 3-й километр трассы М-17 (рядом с Керчью). Автобус Neoplan ехал в Береговое (городской округ Феодосия), предварительно, в нем ехало 49 пассажиров. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

    Напомним, в Житомире на регулируемом перекрестке произошла авария с участием трех микроавтобусов: Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter и Volkswagen Crafter.

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