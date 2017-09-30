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    Силовики заявили, что ополченцы изменили направление обстрелов

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (161)

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    По данным пресс-центра Штаба АТО, позиции военных были обстреляны из минометов и гранатометов около Водяного, Березовой, Павлополя и Талаковки.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 16 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, в результате чего были ранены четверо военнослужащих.

    "Всего за минувшие сутки группировки 16 раз нарушили перемирие. За сутки боевики 6 раз использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов. Наши военные асимметрично отвечали противнику. В результате боевых действий 4 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении пресс-центра Штаба АТО в Facebook.

    Военный в Донбассе
    УНИАН
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    Сообщается, что обстрелы украинских позиций сместились с Донецкого направления на Приморское: так, позиции сил АТО были обстреляны из минометов и гранатометов около Водяного, Березовой, Павлополя и Талаковки.

    По сообщениям военных, на Луганском направлении около Новотошковского их опорный пункт был обстрелян из миномета и противотанкового гранатомета. Сообщается, что на Донецком направлении обстрелов не происходило.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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