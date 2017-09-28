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    В Минсоцполитики проходит обыск

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    По информации журналиста Александра Дубинского, в настоящее время в ведомстве автогеном вскрывают сейфы у заместителя министра и начальника управления административного обеспечения.
    Министерство социальной политики Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В Министерстве социальной политики проходит обыск, сообщил журналист Александр Дубинский в Facebook.

    По его словам, обыски инициированы ГПУ либо НАБУ.

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    "Автогеном вскрывают сейфы у заместителя министра — Привалова и начальника управления административного обеспечения. Говорят — по теме Минсоцовской парафии признания грузов гуманитарной помощью (схема ухода от налогов)", — написал Дубинский.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводили обыски в подразделениях ПАО "Укрзализныця".

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