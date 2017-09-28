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28.09.201711:27
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    Происшествия

    В Николаеве сожгли джип чиновника

    (обновлено: )15711
    Ночью в Николаеве неизвестные подожгли автомобиль чиновника городского совета Андрея Ермолаева, который отвечает за борьбу с коррупцией.
    Неизвестные подожгли автомобиль директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева
    Андрей Ермолаев, facebook

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Ночью в Николаеве неизвестные подожгли автомобиль директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета Андрея Ермолаева.

    Об этом сообщил сам Ермолаев на своей странице в Facebook.

    "А говорят криминалитет побеждён. Сегодня ночью подожгли машину", — написал Ермолаев.

    novosti-n.org
    Неизвестные подожгли автомобиль директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева

    Ранее в Киеве неизвестные сожгли автомобиль журналистки и активистки движения "Защити лес" Валентины Аксеновой. 

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