В Николаеве сожгли джип чиновника

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Ночью в Николаеве неизвестные подожгли автомобиль директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета Андрея Ермолаева.

Об этом сообщил сам Ермолаев на своей странице в Facebook.

"А говорят криминалитет побеждён. Сегодня ночью подожгли машину", — написал Ермолаев.

novosti-n.org Неизвестные подожгли автомобиль директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева

Ранее в Киеве неизвестные сожгли автомобиль журналистки и активистки движения "Защити лес" Валентины Аксеновой.