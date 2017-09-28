В Николаеве сожгли джип чиновника

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Ночью в Николаеве неизвестные подожгли автомобиль директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета Андрея Ермолаева.
Об этом сообщил сам Ермолаев на своей странице в Facebook.
"А говорят криминалитет побеждён. Сегодня ночью подожгли машину", — написал Ермолаев.
Неизвестные подожгли автомобиль директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева
Ранее в Киеве неизвестные сожгли автомобиль журналистки и активистки движения "Защити лес" Валентины Аксеновой.