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    В Генштабе опровергли информацию о химоружии на складах под Винницей

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (31)

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    По утверждению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, информация о наличии химического оружия на складах вооружения вооруженных сил Украины в Калиновке не соответствует действительности.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что на складах боеприпасов в Винницкой области, где возник пожар, нет химического оружия.

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке под Винницей
    vinnitsa.info
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    Ранее СМИ сообщили, что на складах боеприпасов под Винницей хранятся химические боеприпасы.

    "Информация о наличии химического оружия на складах вооружения вооруженных сил Украины в Калиновке не соответствует действительности", — говорится в сообщении Генштаба, опубликованном в Facebook.

    По данным ведомства, 100 военнослужащих срочной службы воинской части, где произошло ЧП, эвакуированы в город Калиновка.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

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