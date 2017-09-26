Били и резали лицо. Жену главы "Киевоблэнерго" также пытали - СМИ

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Участники разбойного нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного пытали не только хозяина, но и его 55-летнюю супругу Галину. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники.

По данным источников, женщину били, ей также резали лицо. Как отмечается, в Боярской центральной районной больнице пострадавшей оказали медицинскую помощь. От госпитализации женщина отказалась.

На теле скончавшегося Ивана Полывяного судмедэксперты обнаружили многочисленные ушибы, а также переломы ребер.

По заключению судмедэкспертизы, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии. Предполагают, что это произошло из-за удара, сдавливания ногой шеи жертвы преступления.

Кроме того, по данным издания, стали известны новые данные, которые ставят под сомнение версию "чистого" ограбления.

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Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.