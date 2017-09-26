наверх
26.09.201715:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Били и резали лицо. Жену главы "Киевоблэнерго" также пытали - СМИ

    Тема:

    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго" (115)

    (обновлено: )335
    Преступники пытались узнать, применяя пытки, информацию о местонахождении денег и ценных вещей не только у хозяина дома, но и у его 55-летней супруги.
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Нацполиция Украины

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Участники разбойного нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного пытали не только хозяина, но и его 55-летнюю супругу Галину. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники.

    Глава Киевоблэнерго Иван Полывяный. Архивное фото
    Думская.net
    Кто это прекратит? Соцсети о жестоком убийстве главы "Киевоблэнерго"

    По данным источников, женщину били, ей также резали лицо. Как отмечается, в Боярской центральной районной больнице пострадавшей оказали медицинскую помощь. От госпитализации женщина отказалась.

    На теле скончавшегося Ивана Полывяного судмедэксперты обнаружили многочисленные ушибы, а также переломы ребер.

    По заключению судмедэкспертизы, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии. Предполагают, что это произошло из-за удара, сдавливания ногой шеи жертвы преступления.

    Кроме того, по данным издания, стали известны новые данные, которые ставят под сомнение версию "чистого" ограбления.

    Читайте также: Прошел пытки. Убийство главы правления "Киевоблэнерго"

    Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в селе Белогородка 24 сентября. Злоумышленники нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский герб на здании Верховной Рады
    Реформа образования: необратимые последствия
    Берлин - здание Рейхстага, в котором находится парламент Германии
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Президент Петр Порошенко
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?