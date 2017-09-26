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    В Тернопольской области собиравший грибы мужчина обнаружил тело грибника

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    По словам родных, мужчина еще утром уехал на тракторе собирать грибы, а к вечеру он не вернулся. Спасатели совместно с правоохранителями всю ночь разыскивали пропавшего мужа, однако поиски были не принесли результатов.
    Грибы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители Козовского отделения полиции Тернопольской области получили 24 сентября сообщение об исчезновении 59-летнего жителя села Конюхи, сообщает местное издание 0352.ua.

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    REUTERS Fabrizio Bensch
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    По словам родных, мужчина еще утром уехал на тракторе собирать грибы, а к вечеру он не вернулся. Спасатели совместно с правоохранителями всю ночь разыскивали пропавшего мужа, однако поиски были не принесли результатов.

    На следующий день, 25 сентября, в Козовское отделение полиции поступило сообщение о том, что мужчина, который пошел собирать грибы, обнаружил тело в лесу. Неподалеку стоял трактор.

    Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

    Ранее сообщалось, что на Закарпатье приехавших по грибы туристов избили всем селом.

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