В Тернопольской области собиравший грибы мужчина обнаружил тело грибника

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители Козовского отделения полиции Тернопольской области получили 24 сентября сообщение об исчезновении 59-летнего жителя села Конюхи, сообщает местное издание 0352.ua.

По словам родных, мужчина еще утром уехал на тракторе собирать грибы, а к вечеру он не вернулся. Спасатели совместно с правоохранителями всю ночь разыскивали пропавшего мужа, однако поиски были не принесли результатов.

На следующий день, 25 сентября, в Козовское отделение полиции поступило сообщение о том, что мужчина, который пошел собирать грибы, обнаружил тело в лесу. Неподалеку стоял трактор.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье приехавших по грибы туристов избили всем селом.