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    Во Львовской области со следами укусов нашли мертвой 9-летнюю девочку

    (обновлено: )27003
    Сообщается, что 9-летняя девочка из села Тышица Каменка-Бугского района исчезла в субботу после 18:00. Пока что причина ее смерти не установлена.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В одном из сел Львовской области найдено тело 9-летней девочки, пропавшей накануне, со следами укусов животных. 

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом ZAXID.NET сообщили в Каменка-Бугском отделе полиции.

    Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти, не исключено, что раны от животных появились уже после смерти девочки. 

    "При осмотре обнаружены рваные раны мягких тканей лица. Левая грудная мышца от левого плечевого сустава до левого локтевого сустава отсутствует. На границе здоровой кожи многочисленные линейные ссадины вертикально ориентированные к краю раны", — сообщили в полиции.

    Назначена экспертиза, которая должна точно установить причины смерти ребенка.

    Напомним, девочка из села Тышица Каменка-Бугского района исчезла в субботу после 18:00. 

    Напомним, ранее в Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком.

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