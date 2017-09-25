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    Происшествия

    В Киевской области нашли женщину-маугли

    (обновлено: )35902
    Как рассказали патрульные, женщина пряталась от них в кукурузном поле. Когда правоохранители доставили женщину в больницу, врачи обнаружили у ее травму хрящей шеи.
    Женщина-маугли
    Патрульна поліція України

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В Киевской области патрульные полицейские на трассе Киев-Харьков нашли женщину, которая бесцельно бродила по полю.

    "Полицейские решили убедиться, что с ней все в порядке, но гражданка спряталась от них в зарослях кукурузы. В конце концов, когда контакт с неизвестной удалось наладить, полицейские поняли, что она не может ни говорить, ни писать. Патрульные предложили гражданке медицинскую помощь, от которой она не отказалась. Женщину доставили в одну из больниц Пирятина в Полтавской области, где ее передали дежурному врачу", — сообщают патрульные.

    По дороге в медицинское учреждение полицейским с помощью алфавита удалось выяснить имя и фамилию женщины.

    Патрульна поліція України
    Женщина-маугли в больнице

    Врачи обнаружили у гражданки травму хрящей шеи, поэтому, ее госпитализируют на неопределенный срок, так как диагностика состояния ее здоровья еще не закончилась.

    Ранее сообщалось, что в Черкассах задержанный патрульными за нападение на женщину мужчина упал и начал есть землю.

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