Труп посреди улицы. Появились подробности смерти мужчины в Киеве

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. У мужчины, тело которого нашли в понедельник возле ЗАГСа в Святошинском районе Киева, разбита голова, сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что посреди улицы обнаружили тело неизвестного.

По информации очевидцев, мужчина лежал на улице с 02:00.

Читайте также: Хроника 24 сентября: взрыв в многоэтажке Харькова, выборы в Германии

По данным издания, погибшему 63 года, он жил в соседнем от ЗАГСа доме.

"По словам жены погибшего, мужчину ограбили, украв кошелек и телефон", — говорится в сообщении.