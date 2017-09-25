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    Происшествия

    Труп посреди улицы. Появились подробности смерти мужчины в Киеве

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    По информации очевидцев, мужчина лежал на улице с 02:00, у него разбита голова. Супруга погибшего сообщила, что у ее мужа забрали кошелек и телефон.
    На месте обнаружения трупа в Святошинском районе Киева, 25 сентября 2017
    tsn.ua

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. У мужчины, тело которого нашли в понедельник возле ЗАГСа в Святошинском районе Киева, разбита голова, сообщает ТСН.

    Ранее сообщалось, что посреди улицы обнаружили тело неизвестного.

    По информации очевидцев, мужчина лежал на улице с 02:00.

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    По данным издания, погибшему 63 года, он жил в соседнем от ЗАГСа доме.

    "По словам жены погибшего, мужчину ограбили, украв кошелек и телефон", — говорится в сообщении. 

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