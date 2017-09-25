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    ЧП на складе близ Мариуполя. Изъяты 1400 взрывоопасных предметов

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    По состоянию на утро понедельника к ликвидации последствий пожара привлечены 90 человек и 33 единицы техники. Пиротехнические расчеты ГСЧС очистили от взрывоопасных предметов село Новоянисоль и прилегающую к составу территорию площадью 36 гектаров.
    Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области
    ГСЧС

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Специалисты изъяли 1,4 тысячи взрывоопасных предметов во время ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области, продолжаются работы по разминированию, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    Ранее на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба ГСЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.

    "В течение 23-24 сентября пиротехнические расчеты Госслужбы по ЧС очистили от взрывоопасных предметов село Новоянисоль и прилегающую к составу территорию площадью 36 гектаров, изъято 1,4 тысячи взрывоопасных предметов. Работы продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы.

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    По данным ведомства, по состоянию на утро понедельника к ликвидации последствий пожара привлечены 90 человек и 33 единицы техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий ЧС во главе с заместителем председателя Донецкой военно-гражданской администрации и оперативная группа ГУ Госслужбы по ЧС в регионе.

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