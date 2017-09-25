В Запорожье женщина оригинально отомстила любовнице супруга

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В Запорожье женщина, вернувшись домой, застала своего супруга с любовницей.

Разъяренная женщина разгромила все в квартире, а после искусала соперницу.

После того, как по вызову соседей на место конфликта прибыли патрульные, женщина пыталась покусать и их и затем спрыгнуть с балкона, но правоохранителям удалось ее остановить, сообщает gazeta.zp.ua.

Напомним, во Вьетнаме ревнивая жена решила оригинальным образом отомстить мужу, который поздно вернулся домой. Женщина поджарила любимых рыбок супруга