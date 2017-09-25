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25.09.201710:41
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    В Запорожье женщина оригинально отомстила любовнице супруга

    (обновлено: )168710
    По информации СМИ, женщина искусала любовницу мужа, а после пыталась проделать то же самое и с прибывшими на вызов патрульными полицейскими.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В Запорожье женщина, вернувшись домой, застала своего супруга с любовницей.

    Разъяренная женщина разгромила все в квартире, а после искусала соперницу.

    После того, как по вызову соседей на место конфликта прибыли патрульные, женщина пыталась покусать и их и затем спрыгнуть с балкона, но правоохранителям удалось ее остановить, сообщает gazeta.zp.ua.

    Напомним, во Вьетнаме ревнивая жена решила оригинальным образом отомстить мужу, который поздно вернулся домой. Женщина поджарила любимых рыбок супруга

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