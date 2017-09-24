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    МИД подтвердил гибель украинца в немецком лагере для беженцев

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    По данным Генконсульства Украины в Мюнхене, 24 сентября "найден мертвым в своей комнате в лагере для беженцев (Эггенфельден) гражданин Украины, криминальной полицией г. Пассау подтверждено, что смерть наступила в результате убийства".
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    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Немецкая полиция подтвердила гибель украинца в баварском городе Эггенфельден, сообщает консульский департамент МИД Украины в воскресенье вечером.

    "Полиция города Пассау подтвердила гибель украинца в Эггенфельдене. Расследуются причины и обстоятельства трагедии", — говорится в сообщении в Twitter.

    В то же время УНИАН со ссылкой на Генконсульство Украины в Мюнхене сообщает, что 24 сентября "найден мертвым в своей комнате в лагере для беженцев (Эггенфельден) гражданин Украины, криминальной полицией г. Пассау подтверждено, что смерть наступила в результате убийства".

    Сообщается, что генконсульством Украины в Мюнхене установлена связь с родными погибшего.

    Ранее в воскресенье немецкие СМИ сообщили, что в общежитии для беженцев в Эггенфельдене произошел конфликт, в результате которого погиб украинец.

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