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    Саперы завершили разминирование военного склада под Мариуполем

    Тема:

    Масштабный пожар на складах под Киевом (9)

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    По словам военного прокурора по вопросам АТО в Донбассе, по состоянию на воскресенье все неразорвавшиеся боеприпасы были утилизированы. В результате пожара серьезно пострадали шесть домов.
    Работа спасателей близ склада боеприпасов под Мариуполем
    donetsk.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Мероприятия по разминированию склада с боеприпасами и прилегающей к нему территории под Мариуполем завершились, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина" военный прокурор по вопросам АТО в Донбассе Олег Цицак.

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    В пятницу в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов ВСУ, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила в субботу о ликвидации пожара.

    По его словам, по состоянию на воскресенье все неразорвавшиеся боеприпасы были утилизированы. В результате пожара серьезно пострадали шесть домов.

    "Вчера мы завершили разминирование складов и прилегающей к ним территории, в том числе и путем планового подрыва боеприпасов, которые не сдетонировали во время пожара. На данный момент известно о шести пострадавших дворовых хозяйствах", — приводятся его слова на сайте телеканала.

    Цицак отметил, что основной версией пожара рассматривается поджог сухой травы на поле рядом с военными складами.

    "Очевидной причиной возгорания является поджог сухой травы. Мы пока не готовы утверждать, какова была цель этого поджога — была это халатность людей либо умышленно с какой-то другой целью. Очевидным также является факт халатности со стороны военнослужащих, хранивших большое количество боеприпасов в ненадлежащих условиях", — констатировал он.

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