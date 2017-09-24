Саперы завершили разминирование военного склада под Мариуполем

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Мероприятия по разминированию склада с боеприпасами и прилегающей к нему территории под Мариуполем завершились, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина" военный прокурор по вопросам АТО в Донбассе Олег Цицак.

В пятницу в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов ВСУ, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила в субботу о ликвидации пожара.

По его словам, по состоянию на воскресенье все неразорвавшиеся боеприпасы были утилизированы. В результате пожара серьезно пострадали шесть домов.

"Вчера мы завершили разминирование складов и прилегающей к ним территории, в том числе и путем планового подрыва боеприпасов, которые не сдетонировали во время пожара. На данный момент известно о шести пострадавших дворовых хозяйствах", — приводятся его слова на сайте телеканала.

Цицак отметил, что основной версией пожара рассматривается поджог сухой травы на поле рядом с военными складами.

"Очевидной причиной возгорания является поджог сухой травы. Мы пока не готовы утверждать, какова была цель этого поджога — была это халатность людей либо умышленно с какой-то другой целью. Очевидным также является факт халатности со стороны военнослужащих, хранивших большое количество боеприпасов в ненадлежащих условиях", — констатировал он.