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23.09.201716:19
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    Происшествия

    Во Львове маршрутка столкнулась с трамваем: есть пострадавшие

    (обновлено: )61
    Водитель автобуса "БАЗ", который курсирует по маршруту №111, поехал на запрещающий (желтый) сигнал светофора и совершил столкновение с трамваем.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 23 сен — РА Новости Украина. Во Львове при столкновении маршрутного такси пригородного сообщения и трамвая пострадали двое пассажиров автобуса, сообщает Нацполиция области.

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    По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября днем недалеко от железнодорожного вокзала, на ул. Черновицкой. 49-летний водитель автобуса "БАЗ", который курсирует по маршруту №111, поехал на запрещающий (желтый) сигнал светофора и совершил столкновение с трамваем.

    В результате ДТП пострадали 21-летняя и 46-летняя пассажирки маршрутного такси. У них диагностированы ушибы, у 21-летней — перелом костей носа.

    По факту ДТП проводится расследование.

    Как сообщалось ранее, на железнодорожном переезде в Луцке на улице Стрелецкой тепловоз столкнулся с микроавтобусом.

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