Во Львове маршрутка столкнулась с трамваем: есть пострадавшие

КИЕВ, 23 сен — РА Новости Украина. Во Львове при столкновении маршрутного такси пригородного сообщения и трамвая пострадали двое пассажиров автобуса, сообщает Нацполиция области.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября днем недалеко от железнодорожного вокзала, на ул. Черновицкой. 49-летний водитель автобуса "БАЗ", который курсирует по маршруту №111, поехал на запрещающий (желтый) сигнал светофора и совершил столкновение с трамваем.

В результате ДТП пострадали 21-летняя и 46-летняя пассажирки маршрутного такси. У них диагностированы ушибы, у 21-летней — перелом костей носа.

По факту ДТП проводится расследование.

Как сообщалось ранее, на железнодорожном переезде в Луцке на улице Стрелецкой тепловоз столкнулся с микроавтобусом.