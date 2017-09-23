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    В Луцке тепловоз протаранил авто на переезде

    (обновлено: )49
    Тепловоз столкнулся с микроавтобусом На железнодорожном переезде. Водитель автомобиля пояснил, что пытался проскочить переезд. Движение транспорта пришлось прекратить.
    ЧП в Луцке
    unn.com.ua

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. На железнодорожном переезде в Луцке на улице Стрелецкой тепловоз столкнулся с микроавтобусом. Об этом сообщает УНН. со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Луцка. По данным полицейских, никто не пострадал.

    Водитель автомобиля пояснил, что пытался проскочить переезд. Движение транспорта пришлось прекратить.

    Машинист затормозил, но все равно протянул машину 5 метров.

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    Ранее сообщалось о масштабном ДТП под Киевом, в результате которого одному из его участников оторвало голову.

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