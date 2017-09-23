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    Военный АТО умер на полигоне в Ровенской области

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (181)

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    По предварительным выводам причиной смерти военнослужащего, произошедшей 22 сентября, стала остановка сердца, сообщил представитель оперативного командования "Запад".
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Военные сообщают, что на полигоне в Ровенской области умер 46-летний участник антитеррористической операции Михаил Сидор. Об этом сообщил представитель оперативного командования "Запад", пишут "Украинские новости".

    Согласно сообщению, по предварительным выводам причиной смерти, произошедшей 22 сентября, стала остановка сердца.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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