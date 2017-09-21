В Тернополе женщина выпала из автобуса: водитель дал 1 тыс грн и уехал

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Тернопольской области 61-летняя женщина попала в больницу после того, как выпала из рейсового автобуса, сообщилив секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг около 9 часов на Збаражском повороте в Тернополе.

По данным правоохранителей, в переполненном рейсовом автобусе "Гусятин-Тернополь" под давлением пассажиров открылась дверь и женщина выпала.

Водитель остановился, дал потерпевшей 1 тысячу гривен и поехал дальше, не дождавшись приезда скорой помощи.

Пострадавшую госпитализировали, по предварительным данным, у нее перелом ключицы. У женщины — амнезия, она ничего не помнит.

Ранее в Харьковской области при лобовом столкновении двух микроавтобусов погибли два человека, еще 17 получили травмы.