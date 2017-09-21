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    В Мариуполе мать бросила маленьких детей самих на двое суток

    (обновлено: )9803
    В полиции сообщили, что малолетние дети, брошенные матерью на двое суток, просили еду у прохожих через окно первого этажа.
    Ситуация в квартире, где мать бросила детей на 2 суток
    Патрульная полиция

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Мариуполе мать оставила детей двух и четырех лет самих в квартире. Дети просили еду через окно и прохожих, сообщает Патрульная полиция.

    "Патрульные прибыли по вызову возмущенных граждан и увидели малолетних раздетых детей на подоконнике, которые просили есть у прохожих. По словам соседей, дети уже в течение вторых суток сидят дома в одиночестве. В конце концов люди начали кормили детей через окно 1 этажа. Через несколько минут на место прибыла 28-летняя мать детей. Она пояснила правоохранителям, что ходила в магазин, а потом решила пойти в гости и задержалась", — сообщает патрульные.

    Патрульная полиция
    Ситуация в квартире, где мать бросила детей на 2 суток

    Патрульные полицейские немедленно вызвали на место сотрудников ювенальной превенции, которые составили на женщину админпротокол за халатное отношение к детям. После этого 2-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру вместе с матерью доставили к работникам органа опеки и попечительства.

    Напомним, в начале декабря  2016 года молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.

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