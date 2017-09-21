В Мариуполе мать бросила маленьких детей самих на двое суток

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Мариуполе мать оставила детей двух и четырех лет самих в квартире. Дети просили еду через окно и прохожих, сообщает Патрульная полиция.

"Патрульные прибыли по вызову возмущенных граждан и увидели малолетних раздетых детей на подоконнике, которые просили есть у прохожих. По словам соседей, дети уже в течение вторых суток сидят дома в одиночестве. В конце концов люди начали кормили детей через окно 1 этажа. Через несколько минут на место прибыла 28-летняя мать детей. Она пояснила правоохранителям, что ходила в магазин, а потом решила пойти в гости и задержалась", — сообщает патрульные.

Патрульная полиция Ситуация в квартире, где мать бросила детей на 2 суток

Патрульные полицейские немедленно вызвали на место сотрудников ювенальной превенции, которые составили на женщину админпротокол за халатное отношение к детям. После этого 2-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру вместе с матерью доставили к работникам органа опеки и попечительства.

Напомним, в начале декабря 2016 года молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.