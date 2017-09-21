СБУ поймала на взятке депутата, который наживался на хасидах

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с уманской местной прокуратурой Черкасской области разоблачила на взятке одного из депутатов городского совета и его помощника.

"Правоохранители установили, что злоумышленники требовали деньги от местных предпринимателей за беспрепятственную торговлю во время иудейского праздника «Рош Ха-Шана». Сотрудники СБ Украины задокументировали, что чиновник требовал у владельца малого бизнеса триста долларов США за "разрешение" на коммерческую деятельность в период массового пребывания хасидов-паломников в Умани. По информации спецслужбы, депутат обложил "данью" большинство торговых точек, ориентированных на обслуживание приезжих", — сообщает СБУ.

Оперативники СБУ задержали чиновника и его помощника возле центрального стадиона города во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ранее более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года. Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана и в помещении синагоги пройдут до 22 сентября.