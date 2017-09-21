В Николаевской области женщина подожгла себя после ссоры с мужем

КИЕВ, 21 сен — РИА новости Украина. В с. Каменный Мост Первомайского района Николаевской области 28-летняя местная жительница подожгла себя после того, как муж заявил, что не любит ее. Об этом сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Как отмечается, трагедия произошла еще в воскресенье, 17 сентября, однако известно о ней стало только сейчас.

"Молодая женщина Валентина Т. поссорилась с мужем. В ходе ссоры муж заявил Валентине, что он ее не любит и живет с ней вместе просто так. Шокированная такими словами женщина вышла во двор, облила себя бензином и подожгла. Огонь погасили выбежавшие на крики муж и соседи", — говорится в сообщении.

Прибывшая на место происшествия "скорая помощь" доставила пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали поражение ожогами 2-3-й степени 85% поверхности тела.

В среду, 20 сентября, женщину перевезли в ожоговый центр Николаевской городской больницы № 3. Состояние пострадавшей расценивается как крайне тяжелое, врачи не берутся делать никаких прогнозов.

Первомайский райотдел полиции открыл уголовное производство по ст. 120 УК Украины — "Доведение до самоубийства".

Ранее сообщалось, что чемпион Латвии по триатлону покончил с собой, совершив акт самосожжения.