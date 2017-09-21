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    Происшествия

    В Николаевской области женщина подожгла себя после ссоры с мужем

    (обновлено: )14211
    В ходе ссоры муж заявил женщине, что он ее не любит и живет с ней вместе "просто так", пишут СМИ. После этого женщина вышла во двор, облила себя бензином и подожгла.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 21 сен — РИА новости Украина. В с. Каменный Мост Первомайского района Николаевской области 28-летняя местная жительница подожгла себя после того, как муж заявил, что не любит ее. Об этом сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на очевидцев происшествия.

    Мужчина поджог сам себя у посольства в Таиланде
    facebook.com/vararin
    Акт самосожжения возле посольства в Таиланде

    Как отмечается, трагедия произошла еще в воскресенье, 17 сентября, однако известно о ней стало только сейчас.

    "Молодая женщина Валентина Т. поссорилась с мужем. В ходе ссоры муж заявил Валентине, что он ее не любит и живет с ней вместе просто так. Шокированная такими словами женщина вышла во двор, облила себя бензином и подожгла. Огонь погасили выбежавшие на крики муж и соседи", — говорится в сообщении.

    Прибывшая на место происшествия "скорая помощь" доставила пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали поражение ожогами 2-3-й степени 85% поверхности тела.

    В среду, 20 сентября, женщину перевезли в ожоговый центр Николаевской городской больницы № 3. Состояние пострадавшей расценивается как крайне тяжелое, врачи не берутся делать никаких прогнозов.

    Первомайский райотдел полиции открыл уголовное производство по ст. 120 УК Украины — "Доведение до самоубийства".

    Ранее сообщалось, что чемпион Латвии по триатлону покончил с собой, совершив акт самосожжения.

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