наверх
21.09.201708:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СБУ провела в Мариуполе масштабные антитеррористические учения

    (обновлено: )9301
    Участники тактических мероприятий поэтапно отработали элементы антитеррористической и контрдиверсионной деятельности при возникновении угроз на объектах Мариуполя. Мариуполя. Практический тренинг состоялся 20 сентября на городском автовокзале.
    Бойцы СБУ. Архивное фото
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 21 сен — РИА новости Украина. Координационная группа Антитеррористического центра (АТЦ) при управлении Службы безопасности Украины в Донецкой области с 18 до 20 сентября провела в Мариуполе учения на предмет готовности силовых структур и органов управления региона противостоять террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-служба мариупольского горсовета.

    На месте взрыва в Мариуполе. Видео
    Отдел Коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области на Youtube
    Взрыв в многоэтажке Мариуполя: на месте инцидента

    Как отмечается, участники тактических мероприятий поэтапно отработали элементы антитеррористической и контрдиверсионной деятельности при возникновении угроз на объектах Мариуполя.

    Практический тренинг состоялся 20 сентября на городском автовокзале. В месте массового скопления людей участники учений отработали действия при эвакуации людей, разминирования и ликвидации взрывного устройства.

    "Проведением трехдневных учений АТЦ определил алгоритм совместных действий субъектов антитеррористической деятельности, очертил круг вопросов для учета при профессиональной подготовке правоохранительных и силовых ведомств и их технического обеспечения", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее в Одесской области прошли Международные антитеррористические учения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Николай Азаров. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Флаг Румынии
    Реформа образования: необратимые последствия