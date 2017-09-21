СБУ провела в Мариуполе масштабные антитеррористические учения

КИЕВ, 21 сен — РИА новости Украина. Координационная группа Антитеррористического центра (АТЦ) при управлении Службы безопасности Украины в Донецкой области с 18 до 20 сентября провела в Мариуполе учения на предмет готовности силовых структур и органов управления региона противостоять террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-служба мариупольского горсовета.

Как отмечается, участники тактических мероприятий поэтапно отработали элементы антитеррористической и контрдиверсионной деятельности при возникновении угроз на объектах Мариуполя.

Практический тренинг состоялся 20 сентября на городском автовокзале. В месте массового скопления людей участники учений отработали действия при эвакуации людей, разминирования и ликвидации взрывного устройства.

"Проведением трехдневных учений АТЦ определил алгоритм совместных действий субъектов антитеррористической деятельности, очертил круг вопросов для учета при профессиональной подготовке правоохранительных и силовых ведомств и их технического обеспечения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области прошли Международные антитеррористические учения.