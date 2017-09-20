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    Происшествия

    Столкновения возле одесской мэрии: пострадали более 35 силовиков

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (57)

    (обновлено: )20101
    Возле здания горсовета Одессы в среду произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере, в результате которого погибли трое детей.
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Максим Войтенко / odessamedia.net

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Более 35 правоохранителей обратились за медпомощью после столкновений на митинге возле здания горсовета Одессы, возбуждено дело по статье "хулиганство", сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

    Возле одесской мэрии начались потасовки
    timer-odessa.net
    "Ситуация напряженная". Возле одесской мэрии начались потасовки

    Возле здания горсовета Одессы в среду произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере, в результате которого погибли трое детей.

    "По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В результате действия некоторых активистов за медицинской помощью обратились 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

    Полиция обещает дать правовую оценку действиям митингующих и призывает участников митинга не нарушать закон.

    "Все события, которые происходят у одесского горсовета, документируются работниками полиции. Им, а также лицам, принимавшим в них участие, в дальнейшем будет дана надлежащая правовая оценка", — говорится в сообщении.

    По данным местных СМИ, в митинге принимают участие около 500 человек. Протестующие пытались прорваться в здание горсовета.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

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