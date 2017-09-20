Столкновения возле одесской мэрии: пострадали более 35 силовиков

Максим Войтенко / odessamedia.net

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Более 35 правоохранителей обратились за медпомощью после столкновений на митинге возле здания горсовета Одессы, возбуждено дело по статье "хулиганство", сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

Возле здания горсовета Одессы в среду произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере, в результате которого погибли трое детей.

"По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В результате действия некоторых активистов за медицинской помощью обратились 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Полиция обещает дать правовую оценку действиям митингующих и призывает участников митинга не нарушать закон.

"Все события, которые происходят у одесского горсовета, документируются работниками полиции. Им, а также лицам, принимавшим в них участие, в дальнейшем будет дана надлежащая правовая оценка", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в митинге принимают участие около 500 человек. Протестующие пытались прорваться в здание горсовета.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.