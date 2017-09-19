В Хмельницкой области разбился легкомоторный самолет

Пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области упал легкомоторный летательный аппарат, который осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

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"Легкомоторный летательный аппарат "Z-37A" под управлением 58-летнего пилота осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника. Из-за технической неисправности самолет упал на поле, в результате чего пилот получил телесные повреждения в виде переломов обеих ног. Его госпитализировали в Волочисскую центральную районную больницу. Никто не пострадал", — отмечается в сообщении.

Указано, что сейчас на месте продолжает работу следственно-оперативная группа Волочисского отделения полиции. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины.

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