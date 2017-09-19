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    ДТП в Николаеве. Мопед "влетел" в авто полицейских

    (обновлено: )136
    Сообщается, что мопед "вылетел" на дорогу, где столкнулся с машиной патрульных. Водитель мопеда выехал на ул. Пушкинскую с выключенными фарами и на запрещающий свет свет светофора.
    На месте ДТП в Николаеве
    0512.com.ua

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Николаеве в ночь на вторник на пересечении улиц Пушкинская и Большая Морская мопед врезался в автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius".

    0512.com.ua
    На месте ДТП в Николаеве

    "На пересечении улиц Пушкинская и Большая Морская мопед "вылетел" на дорогу, где столкнулся с машиной патрульных. Как сообщают свидетели происшествия и подтверждает запись с регистратора, водитель мопеда выехал на ул. Пушкинскую с выключенными фарами и на запрещающий свет свет светофора", — сообщает 0512.

    После столкновения водителя мопеда госпитализировали. У него перелом ноги в трех местах. 

    По информации издания, водитель мопеда ранее уже дважды привлекался по ст. 130 КУпАП за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, а в момент совершения ДТП он не имел при себе ни водительского удостоверения, ни регистрационного талона на транспортное средство. 

    Оба транспортных средства в результате ДТП получили значительные механические повреждения. Обстоятельства выясняются. 

    Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Танкопия, 7 столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes Vito. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes. По предварительной информации, у некоторых пациентов медики диагностировали переломы.

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