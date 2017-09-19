ДТП в Николаеве. Мопед "влетел" в авто полицейских

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Николаеве в ночь на вторник на пересечении улиц Пушкинская и Большая Морская мопед врезался в автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius".

0512.com.ua На месте ДТП в Николаеве

"На пересечении улиц Пушкинская и Большая Морская мопед "вылетел" на дорогу, где столкнулся с машиной патрульных. Как сообщают свидетели происшествия и подтверждает запись с регистратора, водитель мопеда выехал на ул. Пушкинскую с выключенными фарами и на запрещающий свет свет светофора", — сообщает 0512.

После столкновения водителя мопеда госпитализировали. У него перелом ноги в трех местах.

По информации издания, водитель мопеда ранее уже дважды привлекался по ст. 130 КУпАП за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, а в момент совершения ДТП он не имел при себе ни водительского удостоверения, ни регистрационного талона на транспортное средство.

Оба транспортных средства в результате ДТП получили значительные механические повреждения. Обстоятельства выясняются.

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