ЧП в час-пик. В туннеле метро Харькова сломался поезд с пассажирами

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Чрезвычайное происшествие произошло во вторник в 8:10 на Салтовской линии харьковского метро. Состав не смог самостоятельно отправиться по технической причине.

"Электропоезд был сдан в депо. В 8:18 движение было восстановлено. Растягивали движение – поэтому стояли. Сейчас входим в график движения", – рассказал пресс-секретарь метрополитена Вячеслав Хитрин 057.ua.

Типичный Харьков ЧМ в метро Харькова

Типичный Харьков ЧП в метро Харькова

По словам очевидцев, по всей Салтовской линии скопились толпы людей.

Ранее киевский метрополитен сообщил о задымлении между станциями на "синей" ветке подземки. Позже в ГСЧС рассказали, что задымление произошло из-за короткого замыкания, пострадавших нет.