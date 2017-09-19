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    Происшествия

    ЧП в час-пик. В туннеле метро Харькова сломался поезд с пассажирами

    (обновлено: )282
    Сообщается, что поезд с пассажирами не смог самостоятельно отправиться по технической причине. В метрополитене в результате инцидента скопились толпы пассажиров.
    ЧП в метро Харькова
    Типичный Харьков

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Чрезвычайное происшествие произошло во вторник в 8:10 на Салтовской линии харьковского метро. Состав не смог самостоятельно отправиться по технической причине.

    "Электропоезд был сдан в депо.  В 8:18 движение было восстановлено. Растягивали движение – поэтому стояли. Сейчас входим в график движения", – рассказал пресс-секретарь метрополитена Вячеслав Хитрин 057.ua.

    Типичный Харьков
    ЧМ в метро Харькова
    Типичный Харьков
    ЧП в метро Харькова

    По словам очевидцев, по всей Салтовской линии скопились толпы людей.

    Ранее киевский метрополитен сообщил о задымлении между станциями на "синей" ветке подземки. Позже в ГСЧС рассказали, что задымление произошло из-за короткого замыкания, пострадавших нет.

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