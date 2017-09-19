В Донецке в результате обстрела ранен мирный житель

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Один человек получил ранение в результате обстрела на западе Донецка, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) ранение получил житель Петровского района Донецка, 1952 года рождения", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Он добавил, что поврежден жилой дом.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.