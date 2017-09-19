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    В Донецке в результате обстрела ранен мирный житель

    (обновлено: )66
    Как сообщили в ДНР, в результате обстрелов ранение получил житель Петровского района Донецка, 1952 года рождения. Также поврежден жилой дом.
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Один человек получил ранение в результате обстрела на западе Донецка, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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    Сайт президента Украины
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    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

    "В результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) ранение получил житель Петровского района Донецка, 1952 года рождения", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

    Он добавил, что поврежден жилой дом.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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